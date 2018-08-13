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Банк ВТБ хочет вступить в дело о банкротстве Псковкабеля
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Банк ВТБ хочет вступить в дело о банкротстве Псковкабеля 

Псковская губерния 1 час назад
Арбитражный суд Псковской области ознакомился с заявлением Банка ВТБ к «Псковскому кабельному заводу» о признании его банкротом. Отмечается, что ранее ПАО «Сбербанк России» обратился в суд с аналогичным заявлением. Арбитражный суд назначил судебное заседание на 14 сентября 2017 года, а затем удовлетворил заявление Сбербанка о процессуальном правопреемстве, теперь в деле о банкротстве истцом стала московская фирма «СБК СТРОЙ».31 июля 2018 года заявление ООО «СБК СТРОЙ» признано, в отношении АО «Псковский кабельный завод» введена процедура наблюдения. Банк ВТБ теперь может вступить в уже открытое дело о банкротстве. Проверят обоснованность заявления ВТБ в судебном заседании 27 сентября.
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