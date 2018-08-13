Суд Петербурга 8 октября вернется к иску к проектному институту «Газпрома» на 3,2 млрд руб

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 8 октября рассмотрение иска компании «ГеоПоинт» (Ростов-на-Дону) к проектному институту "Газпрома" АО «Гипроспецгаз» о взыскании 3,2 миллиарда рублей задолженности по договору, заключенному в 2010 году, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 8 октября 16.50 мск", — сообщается в карточке дела.

Причина переноса слушаний пока не уточняется. Согласно карточке дела, ранее в августе «Гипроспецгаз» представил суду дополнительные материалы к спору о взыскании.

Согласно материалам суда, компания «ГеоПоинт», которая в рамках проектирования и строительства газопроводов занимается, в частности, сбором исходных данных, включая подготовку документации планирования территории промышленных объектов, изначально настаивала на взыскании с «Гипроспецгаза» 2,3 миллиарда рублей по договору от 20 декабря 2010 года. В марте истец увеличил требования до 3,26 миллиарда рублей.

По оценке «Гипроспецгаза», у истца нет оснований для взыскания задолженности. Как отмечается в материалах суда со ссылкой на ответчика, «заявленные требования несоразмерны объему исполненных истцом обязательств», а «фактически договорные отношения между сторонами прекращены в связи с надлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, поскольку все работы, выполненные истцом по договору… были приняты и оплачены ответчиком в полном объеме».

"Гипроспецгаз" — один из старейших проектных институтов газовой отрасли, основанный в 1938 году. Институт занимается проектированием магистральных трубопроводов, компрессорных, холодильных и насосных станций, а также подземных хранилищ газа и объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе.