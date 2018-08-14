Умерла и воскресла: что будет с «Натали Турс»

Туроператор «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке своей деятельности. Участники рынка считают, что для клиентов было бы лучше, если бы компания официально прекратила работу. Тогда они смогут обратиться за компенсацией. Хотя рассчитывать пострадавшим туристам можно лишь на символическую сумму, говорят эксперты.

На официальном сайте туроператора «Натали Турс» утром 14 августа можно было полюбоваться не только загорелой девушкой на фоне лазурного побережья, но и узнать, что компания приостановила свою деятельность. Правда, позднее глава компании Владимир Воробьев опроверг эту информацию.

«Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля», — цитирует Воробьева РИА «Новости».

По его словам, компания продолжит работать с реестром клиентов, а с 1 октября планируется возобновить работу.

Спустя несколько часов на сайте компании появилось сообщение о приостановке продаж. «Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля 2018 года до 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 01.10.2018 года», — сказано в сообщении. Там же указан телефон для справок и старая дата — за 4 июля этого года, когда, собственно, и стало известно о проблемах туропрератора.

Ростуризме заявили, что направят запрос в адрес юридических лиц «Натали Турс».

«В связи с некорректностью размещенной на сайте https://www.natalie-tours.ru/ информации, а также учитывая, что до настоящего времени в адрес Ростуризма официальных заявлений о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта от туроператоров не поступало, для прояснения ситуации Федеральное агентство по туризму готовит запрос в адрес вышеуказанных туроператорских компаний», — отметили в Ростуризме.

Источник на рынке рассказал «Газете.Ru» , что в данном случае речь идет просто об ошибке, и пока, действительно, говорить можно только о приостановке продаж.

«Это человеческий фактор — несогласованные действия айтишника. Они сейчас поменяли заглушку. Причем для агентов ее нет, для клиентов — есть. Верить нужно последней версии, которая стоит на экране», — сказал собеседник издания.

«Приостановка деятельности компании вносила бы ясность в головы туристов, а сейчас все снова вернулось в туман», — поделилась мнением с «Газетой.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе . Сегодня клиенты компании все еще находятся в состоянии неопределенности, говорит она.

Дело в том, что согласно закону, люди могут обратиться в страховую компанию за возмещением только в случае, если туроператор объявил о приостановке деятельности, объяснила «Газете.Ru» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина

По ее словам, сегодня все, кто приобрел ранее путевки, находятся в том же положении, что и месяц назад.

«Просто сейчас Воробьев держит рынок в подвешенном состоянии: деньги взял, услугу не оказал, деятельность не останавливает, банкротом считать себя не хочет, обещает вернуть непонятным образом. Люди не могут обращаться за компенсацией по несостоявшимся турам в страховую компанию», — высказалась Тюрина.

Она считает, что рано или поздно глава «Натали Турс» все-таки остановит деятельность, и люди пойдут к страховщику.

«При этом 80% проданных туров оформлены от юридического лица «Панорама Тур», у которого 50 млн сумма фингарантии и 55,6 млн рублей сумма персональной ответственности туроператора, которые тоже пойдут на компенсации», — сказала Тюрина.

Она обратила внимание, что по аннулированным турам «Натали Турс» получили 12 тысяч претензий, из которых 9,6 тысячи оформлены через «Панорама Тур».

«Если мы разделим 55,6 миллиона рублей на 9,6 тысячи туров, то получится порядка 6 тысяч рублей. Вот такой возврат ожидает подавляющее большинство туристов. Понятно, что это не компенсация, а чисто символические деньги за туры», — сказала пресс-секретарь РСТ.

Также она рассказала, что сейчас уже есть туристы, которые выиграли суд у туроператора.

«И что? Суд выиграли, счета «Натали Турс» заблокированы, и есть там деньги или нет, это неизвестно. Поэтому ничего не остается делать, как ждать», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Напомним, что 4 июля компания «Панорама Тур», известная на рынке как «Натали Турс», сообщила об аннулировании путевок, включающих чартерные перевозки, по ряду европейских направлений. В конце июня туроператор оповестил своих коллег.

«В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении начиная с 30.06.2018», — говорится в сообщении компании. Там же добавляется, что программы на базе регулярной перевозки осуществляются в обычном порядке.

Еще месяц назад в Ассоциации «Турпомощь» и Российском союзе туриндустрии (РСТ) издание заверили, что пока нет никаких опасений и беспокойств по выполнению обязательств компании перед клиентами, которые приобрели путевки. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин уточнил, что компания располагает достаточным объемом средств для возмещения по аннулированным турам в соответствии с законом о чартерных перевозках, и речь идет об 1,1 тысячи человек и 150 млн рублей страховки.

Как заметил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин , история длится с 29 июня, и фактически кроме технологического сбоя на сайте ничего не произошло.

«Для туристов пока ничего не меняется — формируется реестр через туркомпанию, те, кто не согласен с условиями туроператора, они идут в суд», — объяснил он.

Горин обратил внимание, что на сегодняшний день «Натали Турс» не исключена из реестра туроператоров, и это будет уже решаться в сентябре, если она не исполнят свои обязательства.