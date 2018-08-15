«Алроса» провела расчеты с зарубежными клиентами в рублях

«Алроса» опробовала продажу алмазов клиентам в Индии и Китае за рубли

Один из крупнейших мировых производителей алмазов "Алроса" опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, проведя сделки с Китаем и Индией, при необходимости готова применять эту схему в дальнейшем, сообщается на сайте компании.

"АК "Алроса"… опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в российской валюте. В порядке эксперимента соответствующие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии. При необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что банковским сопровождением сделки в Китае занимался ВТБ . Китайская компания произвела оплату за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который "Алроса" провела в июне этого года в Гонконге. По договоренности с победителем одного из лотов, контракт предусматривал расчет за товар не в долларах, а в рублях. Оплата была произведена через филиал ВТБ в Шанхае.

Кроме того, долгосрочный покупатель "Алросы" из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в рублях. В этом случае покупатель перевел рублевые средства со своего счета в еще одном российском банке.