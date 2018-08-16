Министерства разрабатывают план изъятия сверхдоходов

Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго обязали подготовить расчеты по изъятию сверхдоходов у крупнейших российских компаний. Общий план ведомств должен быть представлен уже 17 августа.

По информации источников ТАСС, к вечеру четверга каждое министерство должно подготовить свой прогноз.