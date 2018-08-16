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Министерства разрабатывают план изъятия сверхдоходов
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Министерства разрабатывают план изъятия сверхдоходов 

News.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго обязали подготовить расчеты по изъятию сверхдоходов у крупнейших российских компаний. Общий план ведомств должен быть представлен уже 17 августа.
По информации источников ТАСС, к вечеру четверга каждое министерство должно подготовить свой прогноз.
«При этом пока непонятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги, или будут предложены и другие механизмы», — отмечают собеседники агентства.
Помощник президента Андрей Белоусов 10 августа предложил изымать сверхдоходы у 14 производственных предприятий страны, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», АЛРОСА, «Норникель», ММК и «Сибур». На новостях о возможном введении нормы сверхдоходов компании потеряли на бирже более $3 млрд Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от идеи изъятия сверхдоходов.
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