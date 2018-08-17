Сбербанк выдаст кредит «Мегафону» на 80 млрд рублей

Сбербанк предоставит кредит «Мегафону» на 80 млрд рублей

Sberbank CIB и «Мегафон» подписали кредитное соглашение на 80 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

«Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, сообщает о подписании кредитного соглашения на сумму 80 млрд рублей с «Мегафон», ведущим российским оператором связи», — говорится в сообщении.

В Сбербанке добавили, что в рамках данного соглашения банк уже предоставил оператору связи финансирование в виде двух траншей на общую сумму 25 млрд рублей.

Кредиты в размере 15 и 10 млрд рублей под фиксированную процентную ставку предоставлены на 4 года и 5 лет соответственно, говорится в сообщении.

«Мегафон» направит полученные средства на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, на программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, рассказали в пресс-службе банка.