Ещё
Саудиты опровергли перенос IPO Saudi Aramco
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.20
$
68.50
79.00
79.20
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.49
–0.20 Золото
1192.31
+0.07 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1567
+0.0040
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Саудиты опровергли перенос IPO Saudi Aramco 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Saudi Aramco
Правительство Саудовской Аравии намерено придерживаться первоначального предложения по первичному размещению. Саудовская Аравия опровергла сообщения о том, что королевство отказалось от планов разместить акции государственного энергетического гиганта Saudi Aramco на фондовых биржах.
Халид аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и председатель Saudi Aramco, заявил: «Правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения в соответствии с обстоятельствами и временем, выбранным правительством».
По словам Фалиха, размещение пройдет, когда будут оптимальные условия.
“Это время будет зависеть от множества факторов, в том числе от благоприятных рыночных условий, и последующей добычи, которую компания будет проводить в ближайшие несколько месяцев”, — отметил министр.
Как сообщает CNBC, со ссылкой на собственные источники, в скорейшем размещении акций заинтересован один из саудовских принцев. Однако пока, по мнению экспертов, условия не идеальны для IPO.
Ранее Reuters сообщило, что Эр-Рияд отказался от IPO Saudi Aramco. Со ссылкой на собственные источники агентство сообщило, что финансовые консультанты, работавшие над выходом компании на IPO, были распущены, а топ-менеджмент госкомпании переключил свое внимание на приобретение "стратегической доли" в нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp.
Вести Экономика: последние новости
РусАл рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию Прибыль "Росбанка" по МСФО выросла в первом полугодии на 39% "МегаФон" профинансирует выкуп своих акций в размере до 117 млрд руб
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу
Дачников зароют в бумагах19
Deutsche Bank пригрозил России разрывом41
Россия решила напугать США рублем26
Россия откажется от доллара571
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение