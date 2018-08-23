Саудиты опровергли перенос IPO Saudi Aramco 

Правительство Саудовской Аравии намерено придерживаться первоначального предложения по первичному размещению. Саудовская Аравия опровергла сообщения о том, что королевство отказалось от планов разместить акции государственного энергетического гиганта Saudi Aramco на фондовых биржах.
Халид аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и председатель Saudi Aramco, заявил: «Правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения в соответствии с обстоятельствами и временем, выбранным правительством».
По словам Фалиха, размещение пройдет, когда будут оптимальные условия.
“Это время будет зависеть от множества факторов, в том числе от благоприятных рыночных условий, и последующей добычи, которую компания будет проводить в ближайшие несколько месяцев”, — отметил министр.
Как сообщает CNBC, со ссылкой на собственные источники, в скорейшем размещении акций заинтересован один из саудовских принцев. Однако пока, по мнению экспертов, условия не идеальны для IPO.
Ранее Reuters сообщило, что Эр-Рияд отказался от IPO Saudi Aramco. Со ссылкой на собственные источники агентство сообщило, что финансовые консультанты, работавшие над выходом компании на IPO, были распущены, а топ-менеджмент госкомпании переключил свое внимание на приобретение "стратегической доли" в нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp.