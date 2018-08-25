Ещё
Абрамович сократил свою долю в Первом канале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.54
78.36
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» 

Ведомости 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Миллиардер Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале» на 4%, до 20% компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.
Абрамович, получивший в мае гражданство Израиля, был вынужден снизить долю из-за закона о СМИ — он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании — учредителя российского СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».
Покупателем 4% канала должен был выступить один из действующих акционеров компании, наиболее вероятно — Национальная медиа группа (НМГ), сообщали источники РБК. Сумма
В 2010 г. Абрамович продал НМГ 25% «Первого канала» за $145 млн (в этом случае весь канал стоил на тот момент $580 млн). Сейчас стоимость канала намного ниже, потому покупка 4% вещателя должна была быть дешевле, говорил источник РБК, близкий к одному из акционеров «Первого канала».
Ведомости: последние новости
СМИ узнали о проблемах у крупного российского сервиса по продаже авиабилетов Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla Операторы хотят разделить расходы на «закон Яровой» с Google и Facebook
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рублю предсказали черный понедельник258
РФ нащупала стратегию избавления от долларового диктата171
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год3
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Какие пенсионные льготы оставят россиянам19
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение