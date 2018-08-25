Абрамович сократил свою долю в «Первом канале»

Миллиардер Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале» на 4%, до 20% компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Абрамович, получивший в мае гражданство Израиля, был вынужден снизить долю из-за закона о СМИ — он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании — учредителя российского СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

Покупателем 4% канала должен был выступить один из действующих акционеров компании, наиболее вероятно — Национальная медиа группа (НМГ), сообщали источники РБК. Сумма