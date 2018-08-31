Новый владелец Forbes встретился с редакцией журнала

«Сегодня прошла встреча Магомеда Мусаева и редакции. Новый владелец в течение 40 минут отвечал на вопросы, связанные с редакционной политикой, независимостью, с тем, как должен развиваться бизнес, и на все вопросы, связанные с проблемами, которые возникли при прошлом собственнике: переезд, отсутствие зарплаты, невыплаты типографии, внештатным авторам и так далее», — сообщил RNS Мазурин.

По его словам, среди прочего новый владелец журнала сообщил, что в ближайшее время редакции найдут офис «в шаговой доступности» от того, где размещена редакция сейчас, в районе Красной Пресни. Новый арендатор помещения, магазин «Утконос», дал журналистам время на комфортный переезд: магазин должен въехать в новый офис только в октябре.

«В частности, на встрече обсуждался вопрос выплаты зарплаты журналистам, Магомед Мусаев обещал осуществить все выплаты в полном объеме. Я думаю, уже в начале недели нам заплатят зарплату», — сообщил RNS Николай Мазурин.

30 августа медиагруппа Александра Федотова ACMG cообщила о продаже издателя Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву. Владелец лицензии, Forbes Media, продлила разрешение на издание журнала в России до 2023 года, в проект возвращаются покинувшие Forbes ранее издатель Наталья Гандурина и главный редактор Николай Усков (займет пост редакционного директора).

Также в журнале Forbes должен появиться совет независимых директоров, в который войдут бывшие главные редактора Forbes, представители редакции и акционера.