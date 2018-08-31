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Новый владелец Forbes встретился с редакцией журнала
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Новый владелец Forbes встретился с редакцией журнала 

Rambler News Service + ещё 53 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Магомед Мусаев, купивший у Александра Федотова российский журнал Forbes, встретился в редакцией журнала, сообщил RNS и. о. главного редактора Forbes Николай Мазурин. Среди прочего на встрече обсуждались вопросы выплаты зарплаты, дальнейшей работы журнала и переезда редакции в новое помещение.
«Сегодня прошла встреча Магомеда Мусаева и редакции. Новый владелец в течение 40 минут отвечал на вопросы, связанные с редакционной политикой, независимостью, с тем, как должен развиваться бизнес, и на все вопросы, связанные с проблемами, которые возникли при прошлом собственнике: переезд, отсутствие зарплаты, невыплаты типографии, внештатным авторам и так далее», — сообщил RNS Мазурин.
По его словам, среди прочего новый владелец журнала сообщил, что в ближайшее время редакции найдут офис «в шаговой доступности» от того, где размещена редакция сейчас, в районе Красной Пресни. Новый арендатор помещения, магазин «Утконос», дал журналистам время на комфортный переезд: магазин должен въехать в новый офис только в октябре.
«В частности, на встрече обсуждался вопрос выплаты зарплаты журналистам, Магомед Мусаев обещал осуществить все выплаты в полном объеме. Я думаю, уже в начале недели нам заплатят зарплату», — сообщил RNS Николай Мазурин.
30 августа медиагруппа Александра Федотова ACMG cообщила о продаже издателя Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву. Владелец лицензии, Forbes Media, продлила разрешение на издание журнала в России до 2023 года, в проект возвращаются покинувшие Forbes ранее издатель Наталья Гандурина и главный редактор Николай Усков (займет пост редакционного директора).
Также в журнале Forbes должен появиться совет независимых директоров, в который войдут бывшие главные редактора Forbes, представители редакции и акционера.
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