Табачные компании нашли способ обхода закона о рекламе

Стало известно, как табачные компании «обходят» закон о рекламе

Табачные компании придумали, как обмануть законы, запрещающие рекламировать их вредный товар.

Это показали двухгодичные исследования, проведенные компанией "Будущее без табака" (США) и Netnografica LLC (американская исследовательская и консалтинговая фирма, специализирующаяся на онлайн-исследованиях).

Они выявили, как производители табачных изделий скрытно рекламируют сигареты в социальных сетях. Они оплачивают публикации лидеров общественного мнения, преимущественно молодых людей с большим количеством подписчиков. При этом факт того, что реклама оплачивалась, скрывается.

Эти публикации содержат, в том числе, изображения сигарет и курения. Всего задокументировано более 100 кампаний в социальных сетях, проведенных такими образом транснациональными табачными гигантами более чем в 40 странах.

В частности, выявлено, что лидеров общественного мнения обучают, как продвигать сигаретные бренды, когда публиковать фото для максимального количества просмотров, как делать "естественные фото", которые не будут выглядеть как постановочная реклама. В Италии их проинструктировали, как делать и размещать фото так, чтобы предупредительные надписи о вреде для здоровья не были видны. Также табачные компании организуют вечеринки и конкурсы при спонсорстве сигаретных брендов и поощряют участников публиковать фото с мероприятий в социальных сетях.

Лидеров общественного мнения учат также включать специальный хэштег для продвижения сигарет.

Всего эти кампании в социальных сетях по продвижению табачных изделий набрали более 25 миллиардов просмотров по всему миру, в том числе 8,8 миллиарда — в США.

Россия — не исключение. Здесь тоже "арендуют" влиятельных пользователей социальных сетей, имеющих большое число подписчиков, для продвижения сигарет и публикации фотографий, в том числе с устроенных табачниками вечеринок.

Если табачные компании оплачивают публикации фотографий своих сигаретных брендов в социальных сетях, безусловно, это реклама табака, которая в нашей стране запрещена полностью. Штраф за такое нарушение для юридических лиц составляет от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей. К сожалению, для физических лиц в этом случае санкции слишком малы — от трех тысяч до четырех тысяч рублей, чем могут пользоваться производители табака закладывая возможность оплаты такого штрафа в гонорар людей, имеющих большую аудиторию подписчиков. Увидев рекламу табака в интернете, необходимо обращаться в Федеральную антимонопольную службу

Как пояснил "РГ" член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков , если речь идет о спонсорстве мероприятий, стимулировании продажи и потребления табака, то это запрещено законодательством. В этом случае штраф для юридических лиц составит от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, для физических лиц он опять же небольшой — от двух до трех тысяч рублей, что видимо не останавливает популярных пользователей соцсетей от сотрудничества с табачными компаниями. В таких случаях дела об административных правонарушениях возбуждает Роспотребнадзор

"Конечно контрольно-надзорным органам необходимо взяться за эту проблему всерьез, иначе продолжительность жизни у сегодняшних подростков, поддавшихся влиянию рекламы, будет совсем невысока", — говорит Виктор Зыков.

В США ряд общественных организаций, среди которых — Американская академия педиатров, Американская академия семейных врачей, Международный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких, призвали Федеральную торговую комиссию США (FTC) расследовать нарушения табачными компаниями требований по раскрытию оплаченной рекламы.