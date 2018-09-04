Виноваты санкции: иностранцам не нужны российские компании

Иностранцы не хотят вкладываться в Россию. 84% собственников российских компаний готовы отказаться от части активов, однако предложение по продажам готового бизнеса в РФ гораздо обгоняет спрос, говорится в исследовании EY. Инвесторы опасаются экономической неопределенности, ослабления рубля и новых санкций, говорят эксперты. При этом улучшения ситуации они не ждут раньше 2020 года.

84% респондентов готовы отказаться от своих активов в связи с их неэффективностью или выявлению других факторов риска. Об этом свидетельствует исследование аудиторской компании EY («Эрнст энд Янг»), размещенное на сайте компании.

В рамках исследования в марте и апреле 2018 года EY опросила более 2500 топ-менеджеров из 43 стран. При этом в группу респондентов вошли 60 руководителей российских компаний. Респонденты представляли 14 секторов экономики.

В ходе исследования выяснилось, что из 84% респондентов, готовых продать бизнес, 33% хотят отказаться от экономически неэффективных активов, и 51% от активов, которые могут столкнуться с «риском прекращения деятельности».

Среди рисков для бизнеса эксперты называли геополитическую напряженность, изменение торговой политики, волатильность валютного курса и цифровую трансформацию. При этом основное беспокойство предпринимателей вызывает именно геополитическая напряженность.

Как отмечается в исследовании EY, также за первое полугодие 2018 года сильно сократился объем сделок на российском рынке M&A.

Как комментирует Алексей Иванов , партнер EY, основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения. Избыток предложений на рынке и сложности при оценке инвестиционной привлекательности активов снизили интерес к слияниям и поглощениям. При этом особенно заметно снижение интереса иностранных компаний к приобретению российских активов, отмечают в EY.

Согласно более ранней статистике аналитиков Thomson Reuters, объем сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первом полугодии 2018 года вырос более чем в два раза и достиг рекордных с 2014 года $13,5 млрд Однако число сделок оказалось самым низким за десять лет — всего 499.

Результаты исследования компании EY очень хорошо иллюстрируют ряд негативных тенденций в российской экономике, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Очень высокая доля респондентов, высказавшихся о готовности продать активы, связана с низкими темпами экономического роста или даже стагнацией и отсутствием предпосылок для формирования позитивных ожиданий в будущем. Что же касается снижения активности иностранных игроков, то тут тоже все закономерно: высокие геополитические риски, низкие темпы роста экономики и как следствие небольшое количество привлекательных активов, санкционные ограничения и непрекращающаяся риторика по их расширению», — комментирует Сергей Михеев, руководитель департамента по работе с институциональными клиентами «БКС Брокер».

В конце августа США вступил в силу очередной пакет санкций против России, предусматривающий запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов. При этом осенью ожидается рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Эксперты предполагают, что в случае его принятия, это сильно ударит по рублю.

Кроме того, это еще больше понизит инвестиционную привлекательность России: реальными станут самые худшие прогнозы как по ослаблению национальной валюты, так и по замедлению экономики, говорит аналитик Алор Алексей Антонов

При этом относительно роста экономики в последнее время пессимизм проявляют даже чиновники. Как говорилось в опубликованной этим летом «Картине экономики» от Минэкономразвития , министерство ожидает, что в 2019 году инфляция может увеличиться до 4,3%, ВВП вырасти всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составить менее 1%.

При этом эксперты винят в сложившейся ситуации и самих чиновников. По словам же Владимира Рожанковского, эксперта «Международного финансового центра», малый и средний бизнес, который редко живет за счет госзакупок, «является плотью и кровью любой экономики — в том числе, и российской.

»По мере того как госсектор, обслуживающий правительственные программы, продолжает расширяться и доминировать, частный сектор, соответственно, сжимается и деградирует. В этом году представители этой части экономики начали отказываться от банковских кредитов по причине ухудшающихся перспектив их возврата. Получается замкнутый круг: снижение потребительского спроса заставляет российских бизнесменов ухудшать прогнозы выручки и прибыли, что, в свою очередь, постепенно ставит крест на корпоративном кредитовании — основном двигателе роста», — говорит эксперт.

Судя по опросу EY, в ближайшее время бизнесмены все же надеются на лучшее.

«Принимая во внимание благоприятные изменения, увеличение доходности и доступности кредитов, многие уверены в том, что лучшее еще впереди. Большинство российских руководителей (89%) планируют увеличение количества завершенных сделок в 2018 году, а 73% ждут улучшения ситуации на отечественном рынке M&A», — комментирует Алексей Иванов.

Для восстановления интереса к российским активам необходимо создавать стимулы для инвесторов, уверены эксперты. В частности, это может быть поддержка в виде налоговых послаблений и дополнительных льгот, чего сейчас ни малому, ни среднему бизнесу государство не обеспечивает, ставя во главу угла интересы крупных игроков, отмечает Алексей Антонов.