Названа самая непунктуальная авиакомпания России

Названа самая непунктуальная российская авиакомпания

На официальном сайте Росавиации опубликовали рейтинг российских авиакомпаний, которые чаще всего задерживали рейсы в августе 2018 года.

Оказалось, что за этот период по задержкам внутренних и международных рейсов всех обогнала компания «Якутия». Из 1 360 выполненных перелетов авиаперевозчик задержал 272 вылета, что составило 20 процентов от общей суммы рейсов.