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Названа самая непунктуальная авиакомпания России
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Названа самая непунктуальная российская авиакомпания 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте Росавиации опубликовали рейтинг российских авиакомпаний, которые чаще всего задерживали рейсы в августе 2018 года.
Оказалось, что за этот период по задержкам внутренних и международных рейсов всех обогнала компания «Якутия». Из 1 360 выполненных перелетов авиаперевозчик задержал 272 вылета, что составило 20 процентов от общей суммы рейсов.
Следующие позиции заняли авиакомпании «АЛРОСА» (8,49 процента задержанных рейсов) и NordStar (7,49 процента). В десятку наименее пунктуальных российских компаний также вошли Polar Airlines (7,2 процента), Уральские авиалинии (6,93 процента), AZUR Air (6,56 процента), КрасАвиа (6,15 процента), Red Wings (4,77 процента), UVT Aero (3,74 процента) и Royal Flight (3,45 процента).
Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, какие авиакомпании задерживали рейсы чаще других. Специалисты проанализировали задержки рейсов на три часа и более из Великобритании и обратно за период с июня 2017 года по июнь 2018 года. На первом месте оказалась авиакомпания EasyJet.
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