Россия закроет Севморпуть для чужаков

Некоторым типам морских судов иностранного производства первое время будет разрешен проход по Севморпути, несмотря на планируемый к вступлению с 1 января 2019 года запрет на проход по российским водам судов иностранного производства, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".
"По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не состоянии сразу будем перекрыть. Я считаю, что здесь нет никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе, и "Звезды" (судостроительный завод на Дальнем Востоке — ред.)", — сказал он.
По словам Борисова, аналогичные меры США ввели около века назад.
"Мы не первопроходцы в этом плане, Америка еще в 20-х годах ввела подобную меру, чтобы защитить своих производителей, своих судовладельцев. При перевозке в Америке в прибрежных водах только суда, построенные в Америке, под американским флагом могут там ходить. Северный морской путь — это чисто российские прибрежные воды, мы защищаем своих судовладельцев в этом плане", — сказал он.