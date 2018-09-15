Россия закроет Севморпуть для чужаков

Россия позволит первое время иностранным судам проход по Севморпути

Некоторым типам морских судов иностранного производства первое время будет разрешен проход по Севморпути, несмотря на планируемый к вступлению с 1 января 2019 года запрет на проход по российским водам судов иностранного производства, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".

"По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не состоянии сразу будем перекрыть. Я считаю, что здесь нет никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе, и "Звезды" (судостроительный завод на Дальнем Востоке — ред.)", — сказал он.

По словам Борисова, аналогичные меры США ввели около века назад.