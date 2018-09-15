«Нафтогаз» подсчитал убытки Украины от «Северного потока — 2»

По его словам, проблема "Северного потока" — это "вопрос выживания" Украины.

"Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег "Нафтогаза" или Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза", — предположил Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", "все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет", если Россия запустит "Северный поток — 2".

"Для нас это будет огромная потеря — $3 млрд, или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", — заключил Коболев.

Ранее в Кремле заяви, что строительство "Северного потока — 2" является коммерческим проектом, а попытки противодействовать этому незаконны.