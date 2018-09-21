ФАС возбудила дело против «Яндекса»

«Московское УФАС России возбудило дело против поисковой системы «Яндекс». На главной странице «Яндекса» распространялась реклама букмекерской конторы «Фонбет» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу-2018 и в записях лучших моментов. Также рекламу можно было увидеть на сервисах «Яндекс. Поиск», «Яндекс. Видео», «Яндекс. Телепрограмма» и «Яндекс. Новости»», — сообщила пресс-служба регулятора.

Рассмотрение дела назначено на 25 сентября.

Российское законодательство запрещает интернет-рекламу азартных игр и пари, а также организаторов этих игр, напомнили в пресс-службе ФАС.

«Действия «Яндекса» противоречат частям 2,3 статьи 27 закона "О рекламе"», — сообщила пресс-служба ФАС.

Указанные пункты статьи закона «О рекламе» запрещают создавать в рекламных сообщениях «впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию». Также такая реклама не должна «содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша или преуменьшают степень риска».