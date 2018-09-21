ФАС возбудила дело против «Яндекса» 

Московское управление ФАС возбудило дело об административном нарушении против «Яндекса» из-за рекламы букмекеров, сообщила пресс-служба управления.
«Московское УФАС России возбудило дело против поисковой системы «Яндекс». На главной странице «Яндекса» распространялась реклама букмекерской конторы «Фонбет» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу-2018 и в записях лучших моментов. Также рекламу можно было увидеть на сервисах «Яндекс. Поиск», «Яндекс. Видео», «Яндекс. Телепрограмма» и «Яндекс. Новости»», — сообщила пресс-служба регулятора.
Рассмотрение дела назначено на 25 сентября.
Российское законодательство запрещает интернет-рекламу азартных игр и пари, а также организаторов этих игр, напомнили в пресс-службе ФАС.
«Действия «Яндекса» противоречат частям 2,3 статьи 27 закона "О рекламе"», — сообщила пресс-служба ФАС.
Указанные пункты статьи закона «О рекламе» запрещают создавать в рекламных сообщениях «впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию». Также такая реклама не должна «содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша или преуменьшают степень риска».