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Comcast предложила почти $40 млрд за Sky
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Американский Comcast обошел Fox на аукционе по покупке телеканала Sky 

РИА Новости + ещё 4 15 часов назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Американский кабельный оператор Comcast предложил самую высокую цену на аукционе по покупке акций британского телеканала Sky — 17,28 фунта за каждую, опередив Fox медиамагната Руперта Мердока, которая предложила 15,67 фунта за бумагу, свидетельствуют британского регулятора по слияниям и поглощениям.
В ходе аукциона, начавшегося в пятницу и завершившегося в субботу, обе компании подняли свои первоначальные предложения с 14,75 фунта и 14 фунтов за бумагу соответственно.
Акционеры и совет директоров Sky должны принять решение о продаже до конца октября.
Comcast проявил интерес к покупке Sky в феврале. До этого, в декабре 2016 года, медиамагнат Руперт Мердок, уже владеющий 39% Sky, подал заявку на покупку остальных 61% акций британской компании. Изначально Comcast была готова заплатить 12,5 фунта за одну акцию Sky. 11 июля кабельного оператора обошла Fox, предложив 14 фунтов за бумагу Sky и оценив медиакомпанию в 24,5 миллиарда фунтов (32,5 миллиарда долларов). Позднее Comcast увеличила цену предложения до 14,75 фунта за акцию, оценив Sky в 26 миллиардов фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов).
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