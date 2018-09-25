Суд оштрафовал главу «Нафтогаза» за премии сотрудникам 

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен ($60). Об этом сообщают "Украинские новости".
Отмечается, что причиной штрафа послужил отказ Коболева предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за "победу" в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил запретить госкомпаниям выплачивать премии и вознаграждения сотрудникам.
Он подчеркнул, что сотрудники госкомпаний и так уже имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.