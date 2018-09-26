ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду

Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Кэшбери» действует без лицензии Центробанка, предлагая финансовые услуги по принципу сетевого маркетинга. Компания обещает повышенную доходность, ведет агрессивную рекламную деятельность в СМИ и соцсетях, привлекают деньги в рублях и криптовалюте. При этом ЦБ не нашел у компании признаки реальной экономической деятельности.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, это одна из самых крупных выявленных финансовых пирамид за последние годы: ее деятельность ведется практически по всей стране.

В ЦБ предостерегли граждан от вложения денег в проекты компании «Кэшбери».