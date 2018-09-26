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ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду
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ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду 

Рамблер + ещё 20 5 часов назад
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
«Кэшбери» действует без лицензии Центробанка, предлагая финансовые услуги по принципу сетевого маркетинга. Компания обещает повышенную доходность, ведет агрессивную рекламную деятельность в СМИ и соцсетях, привлекают деньги в рублях и криптовалюте. При этом ЦБ не нашел у компании признаки реальной экономической деятельности.
По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, это одна из самых крупных выявленных финансовых пирамид за последние годы: ее деятельность ведется практически по всей стране.
В ЦБ предостерегли граждан от вложения денег в проекты компании «Кэшбери».
Регулятор передал собранную информацию в Генпрокуратуру и МВД.
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