«Газпром» уходит из Турции ради «Турецкого потока» и «Аккую»

"Компания "Газпром" много лет присутствовала на внутреннем рынке Турции, зарабатывая на продаже газа конечным потребителям — как известно, это куда более маржинальный вид бизнеса, чем торговля оптом. Делал он это через присутствие в турецких компаниях-трейдерах, для чего выкупал весомые доли их акций. Но Анкаре это не нравилось, потому она делала все, чтобы российскую компанию с внутреннего рынка выдавить.

Турецкое руководство расчищало место под собственный бизнес, ограничивая доходы российского компаньона вводом тарифного регулирования — не самое дружелюбно действие со стороны Анкары. И то, что "Газпром" намерен покинуть турецкий газовый рынок, было понятно еще пару лет назад — сразу после потепления отношений между двумя странами на фоне сбитого турецкими военными российского самолета. То есть это часть соглашений Москвы и Анкары", — отмечает аналитик.

"Газпром" заявил о завершении продажи своего турецкого актива Bosphorus Gaz. Российский холдинг приобрел 71% в этой компании в 2009 году, но в сентябре 2018-го Bosphorus Gaz была исключена из списка аффилированных юрлиц с компанией РФ. Несколько недель назад зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что события на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи с экономической ситуацией. Этим он анонсировал продажу пакета акций Bosphorus Gaz.

"Ничего критичного в продаже "Газпромом" акций турецкой компании нет — вероятнее всего, российский холдинг вообще уйдет с внутреннего рынка этой страны уже в ближайшее время. Турция оставила выгодные розничные продажи ресурсов своим бизнесменам, "Газпрому" же досталась торговля оптовая — в рамках поставок по межгосударственным контрактам. В рамках общих энергетических отношений между Турцией и РФ в конечном итоге это станет положительным фактором.

Сейчас Москва и Анкара реализуют сразу два крупных энергетических проекта — прокладываются две нитки газопровода "Турецкий поток" и атомная электростанция "Аккую". Уход "Газпрома" с внутреннего рынка Турции — это часть договоренностей, которые позволили наладить комфортные и взаимовыгодные отношения Москвы и Анкары, обеспечив поддержку крупных проектов. Хотя турецкая сторона и пытается набить себе цену — если б она построила свою наземную часть газопровода в срок, газ по первой нитке уже прокачивался бы из РФ в Турцию в обход Украины", — подчеркивает специалист.

Вслед за Akfel

Ранее "Газпром" уже продал свои активы трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 года. Учитывая продажу Bosphorus Gaz, российский холдинг уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее заявлял, что холдинг будет адаптировать конкретную модель работы на газовом рынке Турции на долгосрочную перспективу под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны. Покупателем доли "Газпрома" стала местная Sen Group, которой сейчас принадлежат остальные 29% в Bosphorus.

В Турции российский газ получают государственная нефтегазовая компания Botas и частные компании, которым по решению руководства страны предоставлено право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 году контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд кубометров газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.

"Для Турции не выгодно искать альтернативу российскому газу — столь выгодных условий Анкара больше нигде не найдет. С другой стороны, Москве не нужно, чтобы ближневосточный партнер шел на принципы и активно прорабатывал другие направления поставок. При этом и российская, и турецкая стороны заинтересованы в реализации крупных энергетических проектов.

Потому в 2016 году были заключены двусторонние договоренности, выгодные обеим сторонам, и уход "Газпрома" с внутреннего турецкого рынка стал их частью. В долгосрочном плане "Турецкий поток" намного более важный проект, и Анкара дает гарантии, что проект будет реализован. Палки в колеса "Аккую" тоже никто ставить не будет.