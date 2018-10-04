«МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи

Оператор мобильной связи «МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи (LSE). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«МегаФон… объявляет об аннулировании листинга и допуска к торгам его глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144A, каждая из которых удостоверяет права на одну обыкновенную акцию компании на LSE с начала торгов 5 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

О том, что «МегаФон» подал заявку в Управление Великобритании по листингу на делистинг с Лондонской биржи, сообщалось 6 сентября.

Делистинг с Лондонской биржи был одобрен советом директоров на заседании 15 июля 2018 года, на котором было определено, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей оператора.