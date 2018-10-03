Против «Натали Тур» возбуждено уголовное дело 

Туристическую компанию «Натали Турс» заподозрили в мошенничестве, сообщил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России.
По словам Александра Куренного, против ряда должностных лиц турфирмы было возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Уголовное производство стало итогом проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы публикаций в средствах массовой информации о нарушениях прав клиентов, допущенных туроператором.
Прокуроры установили, что должностные лица «Натали Турс» получили более одного миллиона рублей от пяти тысяч 293 человек за оказание туристических услуг, которые в итоге оказаны не были. При этом деньги были не возвращены клиентам, а выведены на счета третьих лиц.
Прокуратура ЦАО передала материалы проверки Следственному комитету, который и принял решение возбудить дело о мошенничестве.
В начале июля «Натали Турс» объявила о неспособности выполнить взятые на себя обязательства. Гендиректор турфирмы Владимир Воробьев объяснил это «проблемами с продажами и ликвидностью». В конце того же месяца в Ассоциации туроператоров сообщали, что «Натали Турс» аннулировала более 14 тысяч уже оплаченных путевок.