Против «Натали Тур» возбуждено уголовное дело

По словам Александра Куренного, против ряда должностных лиц турфирмы было возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Уголовное производство стало итогом проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы публикаций в средствах массовой информации о нарушениях прав клиентов, допущенных туроператором.

Прокуроры установили, что должностные лица «Натали Турс» получили более одного миллиона рублей от пяти тысяч 293 человек за оказание туристических услуг, которые в итоге оказаны не были. При этом деньги были не возвращены клиентам, а выведены на счета третьих лиц.

Прокуратура ЦАО передала материалы проверки Следственному комитету , который и принял решение возбудить дело о мошенничестве.