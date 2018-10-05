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«Газпром» обвинил ЕС в недобросовестной конкуренции
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«Газпром» обвинил Евросоюз в недобросовестной конкуренции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕС использует методы недобросовестной конкуренции в регулировании газового рынка в Европе, считает зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Попытка под политическими предлогами изменить конкурентную среду, создать неравные условия конкуренции, она очень опасна, потому что приведет к экономическим последствиям", — сказал Медведев, выступая на Петербургском газовом форуме.
"Давайте посмотрим, что происходит в странах-членах Евросоюза, которые вроде бы должны соблюдать все правила конкуренции", — сказал он. "Нас подвергали экономическим расследованиям на протяжении длительного периода, мы защитили свои позиции в отношении обвинений в антиконкурентном поведении", — добавил он.
"Но вот в Литве с известным регазификационным терминалом с учетом неконкурентноспособности СПГ на внутреннем рынке вводится социализация тарифа на газификацию. Вы хорошо знаете, сколько нужно денег потратить, чтобы регазифицировать одну тонну СПГ. И вот эта стоимость на чистом глазу, что называется, перекладывается на участников рынка и, тем самым, на потребителей. И, как говорил Шекспир в "Гамлете", дальнейшее молчание. Никаких действий со стороны Европейской комиссии, со стороны регулятора, якобы независимого, не происходит. Тогда возникает вопрос: а что происходит? Происходит недобросовестная конкуренция", — объяснил Медведев.
В порту Клайпеды в Литве находится судно-хранилище СПГ, построенное норвежской компанией Hoegh LNG при сотрудничестве с корейской компанией Hyundai Heavy Industries. Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский СПГ через Клайпедский терминал. При этом страна с 2014 года арендует его у Hoegh LNG. После 2024 года истекает действие договора об аренде терминала. При этом Литва в 2017 году повышала тарифы на газ для населения на 5-8%. В 2017 году премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорил, что потребительские цены на газ в стране пока не снизятся.
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