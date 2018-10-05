«Газпром» обвинил ЕС в недобросовестной конкуренции

«Газпром» обвинил Евросоюз в недобросовестной конкуренции

Александр Медведев. ЕС использует методы недобросовестной конкуренции в регулировании газового рынка в Европе, считает зампред правления "Газпрома"

"Попытка под политическими предлогами изменить конкурентную среду, создать неравные условия конкуренции, она очень опасна, потому что приведет к экономическим последствиям", — сказал Медведев, выступая на Петербургском газовом форуме.

"Давайте посмотрим, что происходит в странах-членах Евросоюза, которые вроде бы должны соблюдать все правила конкуренции", — сказал он. "Нас подвергали экономическим расследованиям на протяжении длительного периода, мы защитили свои позиции в отношении обвинений в антиконкурентном поведении", — добавил он.

"Но вот в Литве с известным регазификационным терминалом с учетом неконкурентноспособности СПГ на внутреннем рынке вводится социализация тарифа на газификацию. Вы хорошо знаете, сколько нужно денег потратить, чтобы регазифицировать одну тонну СПГ. И вот эта стоимость на чистом глазу, что называется, перекладывается на участников рынка и, тем самым, на потребителей. И, как говорил Шекспир в "Гамлете", дальнейшее молчание. Никаких действий со стороны Европейской комиссии, со стороны регулятора, якобы независимого, не происходит. Тогда возникает вопрос: а что происходит? Происходит недобросовестная конкуренция", — объяснил Медведев.