NY Post: в США заморозили активы Дерипаски

NY Post: США заморозили американские активы Дерипаски

Вашингтон заморозил американские активы бизнесмена Олега Дерипаски . Речь идет, помимо прочего, о его особняках в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в минфине США сообщила газета New York Post.

По ее данным, представители ведомства ведут с бизнесменом переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций.

Как пишет издание, Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за $42,5 млн в 2008 году.

Представители бизнесмена от комментариев отказались.