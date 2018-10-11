«Почта России» начнет доставлять товары IKEA

Почта России » и розничная сеть товаров для дома IKEA подписали меморандум, в рамках которого почтовый оператор начнет доставлять по территории страны товары компании, заказанные в интернет-магазине. Об этом сообщает корреспондент RNS с подписания соответствующего соглашения, которое состоялось в ходе конференции «E-coomerce 2018».

Документы подписали генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов и гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Запуск доставки запланирован на 2019 год, сообщили в пресс-службе «Почты России». Сроки доставки и объем товарных категорий IKEA, доставляемых «Почтой России», будут детализированы позднее.