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«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
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«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 млн долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет долга по решению арбитража Стокгольма, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решениям от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту», — говорится в сообщении компании.
22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту «Газпрома» с Украиной, уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых «Нафтогазом».
«Нафтогаз» засчитал больше 9 млн долларов переплаты за услуги транзита, предоставленных в августе в качестве платежа в исполнение арбитражного решения.
Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» обязан доплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Кроме того, «Нафтогаз» заявляет, что «Газпрому» начислены пени в размере более 100 млн долларов.
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