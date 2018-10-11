Пять компаний из РФ попали в список лучших работодателей мира

Лидером рейтинга стала американская компания Alphabet Inc. , владеющая Google , в которой работают более 80 тысяч человек. Ее рыночная стоимость превысила 766 миллиардов долларов. Компания занимает первое место второй год подряд.

В первой десятке оказались шесть компаний из США: помимо вышеперечисленных, в топ-10 попала биотехнологическая корпорация Celgene Corporation. Также в десятку лучших вошли китайская нефтяная компания CNOOC, немецкие BMW Group, Daimler и банк Таиланда Kasikornbank.

В рейтинг, состоящий из 500 компаний, вошли 185 американских работодателей и 80 компаний из Китая и Гонконга.