Пять компаний из РФ попали в список лучших работодателей мира 

Журнал Forbes опубликовал список лучших работодателей мира. Лучшей среди российских компаний в рейтинге оказалась Московская биржа, занявшая 117-е место.
В список также вошли российские компании «Сургутнефтегаз» (167-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (278-я строчка), «Аэрофлот» (341-е место) и «Лукойл» (450-е место).
Лидером рейтинга стала американская компания Alphabet Inc. , владеющая Google, в которой работают более 80 тысяч человек. Ее рыночная стоимость превысила 766 миллиардов долларов. Компания занимает первое место второй год подряд.
Второе место досталось Microsoft (рыночная стоимость превысила 750 миллиардов долларов), а замыкает тройку лидеров Apple. Также в топ-5 вошли Walt Disney и Amazon.com.
В первой десятке оказались шесть компаний из США: помимо вышеперечисленных, в топ-10 попала биотехнологическая корпорация Celgene Corporation. Также в десятку лучших вошли китайская нефтяная компания CNOOC, немецкие BMW Group, Daimler и банк Таиланда Kasikornbank.
В рейтинг, состоящий из 500 компаний, вошли 185 американских работодателей и 80 компаний из Китая и Гонконга.