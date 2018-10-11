Ещё
Назван основной кандидат на пост Илона Маска
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.50
76.88
76.35
Прогноз
15.10 – 22.10
$
66.00
75.80
Индексы и котировки Brent
82.44
–0.27 Золото
1194.30
+0.04 РТС
1143.35
–0.56
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1537
–0.0104
27.09
1.1641
10.10
05.10
01.10

Назван основной кандидат на пост Илона Маска в совете директоров Tesla 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Пост председателя совета директоров Tesla может занять главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, на пост Илона Маска рассматривается сразу несколько кандидатур, однако Мердок является фаворитом. В настоящий момент он занимает должность директора-советника в Tesla.
О том, что Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla стало известно 30 сентября. Предприниматель и Комиссия по ценным бумагам США пришли к такому соглашению после того как его обвинили в мошенничестве. При этом Маск сохранит должность генерального директора компании.
Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.
Представители совета директоров Tesla выступили с поддержкой главы компании и заявили, что не сомневаются в честности Маска.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие работодатели мира
Разбой по-соседски: «Нафтогаз» забрал у «Газпрома» $9 млн119
«ФРС спятила с повышением ставки»
Санкции убьют всех: Европа заступилась за Россию
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию421
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
02:07
Сбербанк существенно снизит ставку по ипотеке
Недвижимость Личный счет
04:06
Жизнь дачников кардинально изменится c января
Личный счет Другое
04:17
Кудрин оценил уровень бедности в России
Личный счет Рынки
01:00
Россияне начали забирать деньги из банков
Экономика Компании
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
01:07
Назван средний доход пенсионера
Личный счет Экономика
03:10
Новая угроза рублю: валютная выручка не вернется домой
Статьи Экономика
09:45
В Минфине заговорили о долларе за 50 рублей
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение