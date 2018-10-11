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Гендиректор «МегаФона» досрочно покидает компанию
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Гендиректор «МегаФона» досрочно покидает компанию 

News.ru + ещё 22 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков принял решение покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта. На эту должность совет директоров оператора выдвинул исполнительного директора компании Геворка Вермишяна. Его кандидатура будет рассмотрена на общем собрании акционеров, запланированное на ноябрь.
Это кадровое решение станет логичным шагом в рамках цифровой стратегии компании, которое обеспечит непрерывное развитие и преемственность в руководстве, говорится в сообщении «МегаФона».
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