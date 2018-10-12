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В России появится новая госкомпания
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В России появится новая госкомпания 

Lenta.ru + ещё 1 16 часов назад
Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании в сфере обращения с отходами, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя ведомства, подтвердившего, что работа над документом действительно ведется.
Отмечается, что компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов. В ней будут содержаться данные о мощности, маршрутах перевозки мусора и местах его хранения.
Кроме того, госкомпания будет финансировать инвестпроекты, покупать активы в сфере переработки мусора и распределять средства от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог.
В августе сообщалось, что стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина, выросла с 1,55 триллиона рублей в четыре раза — до 6,4 триллиона. Это произошло после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий в целях снижения образования отходов и выбросов промышленности.
Ежегодно Россия производит более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых утилизируются лишь семь процентов. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов.
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