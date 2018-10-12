В России появится новая госкомпания

Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании в сфере обращения с отходами, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя ведомства, подтвердившего, что работа над документом действительно ведется.

Отмечается, что компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов. В ней будут содержаться данные о мощности, маршрутах перевозки мусора и местах его хранения.

Кроме того, госкомпания будет финансировать инвестпроекты, покупать активы в сфере переработки мусора и распределять средства от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог.

В августе сообщалось, что стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина , выросла с 1,55 триллиона рублей в четыре раза — до 6,4 триллиона. Это произошло после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий в целях снижения образования отходов и выбросов промышленности.

Ежегодно Россия производит более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых утилизируются лишь семь процентов. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов.