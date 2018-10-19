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ЦБ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит»
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит» 

RT на русском + ещё 98 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Риал-кредита».
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Ранее стало известно об отзыве лицензии у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.
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