Пенсионный фонд ополчился на бизнес

До конца года, по экспертным оценкам, число тяжб с участием ПФР может вырасти до 410 тысяч. Для сравнения, за 2017 год было подано 260 596 исков, а в 2016 году таких дел было всего 37 564.

Как отмечают юристы, большинство исков о взыскании небольших штрафов (от 500 до 1000 рублей) за непредоставление отчетности по обязательному пенсионному страхованию в установленный срок или ошибки в ней. В прошлом такие штрафы списывались принудительно, но в 2017 году законодательство изменилось, и теперь ПФР приходится их взыскивать в судебном порядке. Даже если судебные издержки превосходят размер штрафа.