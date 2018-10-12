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Пенсионный фонд ополчился на бизнес
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Пенсионный фонд ополчился на бизнес 

Lenta.ru + ещё 2 13 часов назад
Пенсионный фонд России (ПФР) стал активнее судиться с компаниями за страховые взносы. Как подсчитала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», за девять месяцев 2018 года он подал 307 784 иска.
До конца года, по экспертным оценкам, число тяжб с участием ПФР может вырасти до 410 тысяч. Для сравнения, за 2017 год было подано 260 596 исков, а в 2016 году таких дел было всего 37 564.
Как отмечают юристы, большинство исков о взыскании небольших штрафов (от 500 до 1000 рублей) за непредоставление отчетности по обязательному пенсионному страхованию в установленный срок или ошибки в ней. В прошлом такие штрафы списывались принудительно, но в 2017 году законодательство изменилось, и теперь ПФР приходится их взыскивать в судебном порядке. Даже если судебные издержки превосходят размер штрафа.
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подсчитал, что за счет повышения пенсионного возраста удастся уже в 2019 году сэкономить около 90 миллиардов рублей
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