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Сбербанк повысил ставки по вкладам
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Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта, максимальная ставка без учета акционных вкладов составляет 5,15%, сообщает кредитная организация.
"Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15%", — говорится в сообщении.
Также банк по акции запустил промовклад "Рекордный". Вклад доступен для открытия до 30 ноября в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5–7,15%.
"Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промовкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года", — отметила директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Наталья Алымова.
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