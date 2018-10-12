Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях

Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта, максимальная ставка без учета акционных вкладов составляет 5,15%, сообщает кредитная организация.

"Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15%", — говорится в сообщении.

Также банк по акции запустил промовклад "Рекордный". Вклад доступен для открытия до 30 ноября в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5–7,15%.