ФАС обязала четыре авиакомпании снизить тарифы на перевозку пассажиров

Ранее антимонопольная служба уже признавала цены российских авиакомпаний на внутренних рейсах необоснованно высокими.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предупреждение четырем авиакомпаниям за необоснованные тарифы на внутреннем маршруте «Москва-Махачкала». В список попали «Россия», «Победа», «ЮТэйр» и «НордСтар».

Ранее ФАС установила, что цена на билет этих компаний формируется в зависимости от времени покупки и некого класса бронирования, который устанавливает сама авиакомпания. Хотя стоимость перевозок должна зависеть исключительно от класса обслуживания.

«Авиакомпании должны до 8 ноября 2018 года прекратить устанавливать и применять экономически, технологически и иным образом необоснованные тарифы», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Речь идет о билетах экономического класса. Ранее ФАС уже признавала цены на внутренние перелеты российских авиакомпаний слишком высокими.