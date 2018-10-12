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ФАС обязала четыре авиакомпании снизить тарифы
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ФАС обязала четыре авиакомпании снизить тарифы на перевозку пассажиров 

ТК «Звезда» + ещё 3 14 часов назад
Фото: globallookpress.com
Ранее антимонопольная служба уже признавала цены российских авиакомпаний на внутренних рейсах необоснованно высокими.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предупреждение четырем авиакомпаниям за необоснованные тарифы на внутреннем маршруте «Москва-Махачкала». В список попали «Россия», «Победа», «ЮТэйр» и «НордСтар».
Ранее ФАС установила, что цена на билет этих компаний формируется в зависимости от времени покупки и некого класса бронирования, который устанавливает сама авиакомпания. Хотя стоимость перевозок должна зависеть исключительно от класса обслуживания.
«Авиакомпании должны до 8 ноября 2018 года прекратить устанавливать и применять экономически, технологически и иным образом необоснованные тарифы», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Речь идет о билетах экономического класса. Ранее ФАС уже признавала цены на внутренние перелеты российских авиакомпаний слишком высокими.
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