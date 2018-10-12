«Себе в ущерб»: зачем Россия строит АЭС в Белоруссии

Россия строит атомную станцию в Белоруссии вопреки своим бизнес-интересам. Вместо поставок газа, строится АЭС, заявил президент Владимир Путин , выступая в пятницу на форуме регионов. Российский президент считает, что БелАЭС создаст дополнительные возможности Белоруссии для экспорта электроэнергии. Эксперты наоборот предрекают трудности со сбытом. Кроме АЭС, Москва и Минск обсуждают новый кредит и нефтяные деньги.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — пошутил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу в Могилеве на пленарном заседании V форума регионов РФ и Белоруссии.

Путин назвал строительство БелАЭС крупнейшим совместным проектом двух стран. По его словам, новая АЭС улучшит ситуацию с электроснабжением, создаст дополнительные возможности для экспорта электроэнергии и в целом положительно повлияет на экономику Белоруссии.

Президент отметил, что первый энергоблок АЭС будет запущен в конце следующего года, а полностью станция начнет работу в 2020 году.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области рядом, с границей ЕС . Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго — на 2020 год.

Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома» ). Это типовой проект российской атомной станции нового поколения, но нормы безопасности для этого проекта были ужесточены после аварии на японской АЭС «Фукусима».

На возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. Но как ранее сообщало Минэнерго Белоруссии, реальная стоимость станции будет определена конкретными затратами на ее сооружение. Kредит покрывает 90% расходов по контракту. Также в Белоруссии будет создан Центр ядерных технологий.

Кому нужен мирный атом

Путин в пятницу подтвердил ранее обозначенные сроки строительства АЭС, хотя у белорусской стороны были сомнения по поводу своевременного ввода станции в эксплуатацию. Ранее 22 сентября Лукашенко рассказал, что попросил российскую сторону продлить срок возврата кредита на строительство АЭС и снизить процентную ставку. Глава Белоруссии сослался на то, что Россия нарушает сроки строительства и отложила запуск первого реактора на год.

«И если сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это согласно договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита нужно продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», — говорил Лукашенко.

Госкорпорация «Росатом» подтверждала планы запуска атомной электростанции в 2019 году. У Минска большие планы насчет этой АЭС. Но эксперты предрекают проблемы со сбытом электроэнергии с этой станции.

Дело в том, что проектирование этой АЭС готовилось почти десять лет назад в условиях роста экономики ЕС и на основе прогноза об экспорте электроэнергии из Белоруссии в страны Балтии, Польшу и, возможно, другие страны континентальной Европы. Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает дефицита электроэнергии.

Былого экономического роста нет, европейские бюргеры стали экономнее, исповедуют энергоэффективность, и к тому же растет доля альтернативной энергетики. Так что страны Балтии не испытывают острой потребности в импорте электроэнергии, наоборот, сами ищут, кому бы предложить излишки.

Соседней Украине тоже не нужна белорусская электроэнергия, Киев уже сейчас зарабатывает на ее экспорте. У партнера Белоруссии по ЕАЭС Казахстана тоже профицит, там грезят экспортом энергоресурсов в Китай, Иран, Пакистан.

Часть избыточной электроэнергии мог бы взять на себя частный сектор самой Белоруссии, и стратегией энергоразвития Белоруссии это предусмотрено. Но тогда придется отказаться от массового использования газовых котлов. Модернизация потребует многомиллионных инвестиций, которых в бюджете нет, отмечает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин

«У России тоже профицит электроэнергии, переизбыток мощностей примерно на 20 ГВт. Так что здесь тоже не нуждаются в белорусских поставках», — резюмирует Пикин.

Чисто экономическая проблема поиска рынков сбыта электроэнергии накладывается на издержки геополитики. Раздрай между Россией и ЕС привел к тому, что страны Балтии, считающие Лукашенко первейшим партнером Владимира Путина, отказываются в принципе иметь какое-либо дело с Минском. Балтийские страны уже взяли курс на выход из сложившейся еще в Советском Союзе единой энергосистемы БРЭЛЛ (Россия, Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония). Литва не раз апеллировала к Брюсселю: Евросоюз не должен покупать «грязную» электроэнергию Белоруссии. Имеется в виду, что АЭС в Островце, по мнению литовцев, строится с нарушением международных норм безопасности. И, самое главное, расположена всего-то в 50 км от Вильнюса.

Белоруссия просила миллиард

Россия готова также рефинансировать Белоруссии ранее выданный займ на $630 млн, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов . Он также рассказал, что РФ перечислила Минску средства, которые ему причитаются в рамках реэкспорта российской нефти.

«Мы договорились, что перечислим все те суммы «перетаможки» [нефти], которые у нас застряли в результате выяснения наших двусторонних отношений. Это сумма $268 млн», — рассказал министр.

По данным белорусской стороны, они получили на $5 млн меньше. Вице-премьер Игорь Ляшенко также подтвердил, что Минск 11 октября получил от Москвы $263 млн от «перетаможки» нефти, которые были недоплачены в бюджет республики с июля.

«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили $263 млн», — сказал он.

Речь идет о беспошлинных поставках российской нефти в Белоруссию, которая затем реэкспортируется республикой с зачетом экспортной пошлины в бюджет страны. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой». А по соглашению 2017 года Белоруссия имеет право перепродавать таким образом 6 млн тонн нефти из РФ в год.

Российский министр финансов также заявил, что РФ и Белоруссия готовят предложения по компенсациям в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, сумма на 2019 год еще не определена.

«Первый год, наверное, реализации этого маневра — 2019, и, действительно, мы сейчас с партнерами из Белоруссии, с коллегами, готовим предложения по нашим финансовым взаимоотношениям в результате реализации налогового маневра. Пока еще договоренностей нет, пока мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения. И в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня, подготовим предложение для руководства правительства РФ», — сказал Силуанов.

«Сейчас пока нет суммы. Пока мы договорились, что на следующей неделе представят нам предложения», — добавил он.

По словам Силуанова, в следующем году будет рассматриваться «вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ, это сумма около $630 млн». Он отметил, что запрос от Белоруссии был на $1 млрд, но это подразумевает все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.