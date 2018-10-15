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Предприятия ОПК могут освободить от выплаты дивидендов
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Оборонные предприятия предложили освободить от выплаты дивидендов 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития предложило освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.
Ожидается, что этот шаг позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов.
В настоящее время получателем дивидендов является Росимущество, и размер выплат предприятий ОПК исчисляется сотнями миллионов рублей. Так, Объединенная судостроительная корпорация в 2017 году перечислила чуть более 100 миллионов, производитель С-400 концерн ВКО «Алмаз-Антей» — 272 миллиона, концерн «Океанприбор» — 125,5 миллиона.
Заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов заявил, что в корпорации пока не знакомились с данной инициативой, но подобные меры поддерживают. При этом он отметил, что «необходимо соблюдать разумный баланс, учитывающий интересы акционеров».
По утверждению собеседников издания в оборонных холдингах, высвобожденные средства станут для предприятий в том числе источником инвестиций в производство гражданской продукции.
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