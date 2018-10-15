Предприятия ОПК могут освободить от выплаты дивидендов

Оборонные предприятия предложили освободить от выплаты дивидендов

Минэкономразвития предложило освободить от выплаты дивидендов предприятия оборонной промышленности. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

Ожидается, что этот шаг позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов.

Заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов заявил, что в корпорации пока не знакомились с данной инициативой, но подобные меры поддерживают. При этом он отметил, что «необходимо соблюдать разумный баланс, учитывающий интересы акционеров».

По утверждению собеседников издания в оборонных холдингах, высвобожденные средства станут для предприятий в том числе источником инвестиций в производство гражданской продукции.