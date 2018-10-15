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ЦБ ввёл временную администрацию в МБСП
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ЦБ ввёл временную администрацию в МБСП 

News.ru + ещё 16 5 часов назад
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори
Агентство по страхованию вкладов будет исполнять функции временной администрации Международного банка Санкт-Петербурга. Также Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации.
Как следует из сообщения Центробанка, временная администрация вводится на шесть месяцев, а мораторий — на три месяца. Неустойчивое финансовое положение МБСП и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, явились причиной решения регулятора, который намерен защитить интересы кредиторов и вкладчиков банка и обеспечить полный контроль ситуации и сохранность активов кредитной организации.
Главная задача АСВ — установить размер дисбаланса между обязательствами банка и стоимостью его активов. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком приостановлены на период работы временной администрации, уточняют в ЦБ.
МБСП — участник системы страхования вкладов, введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем. Вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение выплат в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.
АСВ установит порядок выплат страховки и начнёт этот процесс в течение 14 дней с момента введения моратория.
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