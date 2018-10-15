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ЦБ хочет облегчить МФО доступ на рынок
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ЦБ хочет облегчить МФО доступ на рынок 

News.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России предлагает облегчить доступ на рынок микрофинансовым организациям. Такая информация озвучена по итогам общественных консультаций «Совершенствование регулирования деятельности субъектов микрофинансового рынка».
Как следует из сообщения регулятора, требования предоставлять стратегический или бизнес-план для небольших участников рынка микрофинансирования предлагается не вводить совсем, а для крупных игроков отложить их введение на 3 — 5 лет.
Таковы результаты обсуждений доклада ЦБ, касающегося требований к допуску на рынок микрофинансовых институтов, к деловой репутации менеджмента и собственников, к порядку представления отчётности, расчёту и значениям нормативов и совершенствованию надзора за мелкими участниками рынка через саморегулируемые организации
Сейчас на микрофинансовые институты уже распространяются принципы пропорционального регулирования, так в отдельную группу выделены крупные участники рынка, а ЦБ осуществляет за ними постоянный надзор. Саморегулируемые организации контролируют исполнением законодательства небольшими участниками, а в случае информации о нарушениях, надзор также осуществляет Банк России.
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