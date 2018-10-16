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Stockmann продает последний ТЦ в России
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«Стокманн» продал последний актив в России 

Рамблер + ещё 30 8 часов назад
Фото: ТАСС
Финская компания «Стокманн» продала последний актив, который имела в России, сообщает пресс-служба фирмы.
«Стокманн» договорилась с чешской компанией PPF Real Estate о продаже за 171 миллион евро петербургского торгового центра «Невский центр».
Сделку еще предстоит проверить Федеральной антимонопольной службе России. Как ожидается, сделка должна быть закрыта до конца нынешнего года, принеся «Стокманн» прибыль в размере примерно 139 миллионов евро после уплаты налога.
По словам управляющего директора «Стокманн» Лаури Вейхалайнена, продажа «Невского центра» сократит задолженность в балансе компании, а также позволит ей сосредоточиться на развитии бизнеса в Прибалтике и Финляндии.
Как отмечает РБК, петербургский ТЦ был последним активом «Стокманн» в России, однако магазины компании продолжат свою работу в стране.
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