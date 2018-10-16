Обманутых клиентов «Кэшбери» атаковали «благодетели»

Клиентам компании «Кэшбери», которую Центробанк признал финансовой пирамидой, начали писать из сторонних компаний с обещаниями возврата потерянных денег. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, в этих компаниях обещают не только помочь с возвратом средств, но и найти новый объект для инвестирования, якобы приносящий высокие проценты.

Одной из таких организаций «Коммерсант» называет «Центр финансовой безопасности», который обещает юридическую помощь пострадавшим от брокеров-мошенников. Там предлагают провести «возвратный платеж» и привлечь правоохранителей при необходимости. За свои услуги юристы просят от десяти до 60 тысяч рублей.

Газета отмечает, что на сайте центра нет сведений о юрлице, а по телефону отвечает ООО «Таганский дом права». Это ООО «Коммерсант» называет организаций с минимальным уставным капиталом и массовым юридическим адресом.