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Обманутых клиентов «Кэшбери» атаковали «благодетели»
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Обманутых клиентов «Кэшбери» атаковали «благодетели» 

Рамблер + ещё 1 9 часов назад
Фото: twitter/twitter.com/@spbnews_ru
Клиентам компании «Кэшбери», которую Центробанк признал финансовой пирамидой, начали писать из сторонних компаний с обещаниями возврата потерянных денег. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, в этих компаниях обещают не только помочь с возвратом средств, но и найти новый объект для инвестирования, якобы приносящий высокие проценты.
Одной из таких организаций «Коммерсант» называет «Центр финансовой безопасности», который обещает юридическую помощь пострадавшим от брокеров-мошенников. Там предлагают провести «возвратный платеж» и привлечь правоохранителей при необходимости. За свои услуги юристы просят от десяти до 60 тысяч рублей.
Газета отмечает, что на сайте центра нет сведений о юрлице, а по телефону отвечает ООО «Таганский дом права». Это ООО «Коммерсант» называет организаций с минимальным уставным капиталом и массовым юридическим адресом.
Зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев назвал такие компании «раздолжнителями» — псевдоюристами, которую создают видимость деятельности, но на самом деле ничего не предпринимают.
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