Россия осталась без еще одного туроператора

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Ростуризм исключил «Росстур» из перечня туроператоров 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
Ростуризм исключил компанию «Росстур» из реестра туроператоров, сообщает ведомство.
«Приказом Ростуризма сведения об ООО «Росстур» исключены из Единого федерального реестра туроператоров», — говорится в сообщении.
Накануне ассоциация «Турпомощь» сообщила об исключении «Росстура» из организации.
Ростуризм подчеркивает, что для клиентов компании наступил страховой случай.
«Для туристов и иных заказчиков туристского продукта, пострадавших от действий ООО «Росстур» как туроператора, 16.10.2018 наступил страховой случай, и возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора», — отметили в ведомстве.
Ростуризм подчеркнул, что ответственность компании перед туристами застрахована на 50 млн рублей.
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