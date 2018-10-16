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В России разработали концепт плацкарта с капсулами
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В России разработали концепт плацкарта с капсулами 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: портал Москва 24
Российский производитель пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал концепт плацкартных вагонов с капсулами вместо полок. Специалисты ТМХ уже презентовали разработку РЖД, сообщил гендиректор группы Кирилл Липа в кулуарах московского международного форума "Открытые инновации".
"Мы разработали, презентовали им. Дальше они скажут, чего они хотят", — приводит его слова РИА Новости.
Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что в ближайшие два года в России появятся более комфортные типы пассажирских вагонов, которые заменят плацкарт. Речь идет о вариантах мест капсульного типа, в которых для большего удобства пассажиров будет создано индивидуальное пространство.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал идею создания персональных капсул вместо полок в поездах. По его мнению, это сделает поездку более комфортной.
Кроме того, для комфортных поездок в РЖД решили создать черные списки железнодорожных дебоширов. Предполагается, что ограничения для нарушителей будут действовать в течение одного года.
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