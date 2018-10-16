В России разработали концепт плацкарта с капсулами

Российский производитель пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал концепт плацкартных вагонов с капсулами вместо полок. Специалисты ТМХ уже презентовали разработку РЖД , сообщил гендиректор группы Кирилл Липа в кулуарах московского международного форума "Открытые инновации".

"Мы разработали, презентовали им. Дальше они скажут, чего они хотят", — приводит его слова РИА Новости.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что в ближайшие два года в России появятся более комфортные типы пассажирских вагонов, которые заменят плацкарт. Речь идет о вариантах мест капсульного типа, в которых для большего удобства пассажиров будет создано индивидуальное пространство.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал идею создания персональных капсул вместо полок в поездах. По его мнению, это сделает поездку более комфортной.

Кроме того, для комфортных поездок в РЖД решили создать черные списки железнодорожных дебоширов. Предполагается, что ограничения для нарушителей будут действовать в течение одного года.