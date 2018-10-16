Маска выгнали из Tesla

Основатель Tesla Илон Маск не сможет занимать руководящих постов в компании ближайшие три года. Это следует из соглашения между ним и властями, которое утвердил суд Нью-Йорка, сообщает CNBC.

Суд утвердил первоначальный план соглашения, опубликованный в конце сентября, практически в неизменном виде за одним исключением.

В первой версии документа говорилось, что Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года, однако сможет остаться гендиректором. В утвержденной версии этот пункт отсутствует. Из этого следует, что бизнесмен вынужден будет покинуть все руководящие посты.

Также ему придется заплатить штраф в 20 миллионов долларов. Помимо этого Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети. Все посты бизнесмена теперь будут проходить премодерацию.

Все эти последствия вызваны июльским твитом Маска, в котором он рассказал о намерении выкупить все акции компании и вывести ее с биржи. Котировки Tesla выросли на несколько дней, однако вскоре выяснилось, что у Маска нет достаточного количества денег. После этого претензии к нему предъявила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), в дальнейшем она подала судебный иск.