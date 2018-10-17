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Роскачество определило лучшее и худшее пиво
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Роскачество определило лучшее и худшее пиво 

Российская Газета + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскачество по поручению Правительства РФ исследовало светлое пастеризованное пиво. Всего тестировалась продукция 40 брендов, на которые приходится львиная доля рынка в нашей стране. Стоимость закупленного пива варьировалась от 67 до 260 рублей за литр. Каждый образец проанализировали по 30 показателям безопасности и качества.
Стазу стоит отметить, что Знака качества достойна четверть проверенной продукции — действующим нормам и опережающим стандартам Роскачества соответствует пиво 11 торговых марок из 40. Впрочем, недостатки в качестве и нарушения законодательства тоже были выявлены.
Сначала были изучены косвенные показатели качества и количества соложеных и несоложеных продуктов, из которых делают светлое пиво. По законодательству, пиво — напиток, изготовленный из 80 процентов солода и 20 процентов несоложеных продуктов. Но методы, с помощью которых можно проконтролировать, выдерживается ли это соотношение, в законодательстве не прописаны. В связи с этим Роскачество использовало показатель массового содержания азота, косвенно указывающий на уменьшение доли соложенных продуктов в пиве.
В итоге выяснилось, что пиво каждого восьмого бренда (5 из 40) имеет отклонение по этому показателю. Значит, соотношение скорее всего было нарушено, и солода использовалось меньшее количество. Или он был невысокого качества. Впрочем, нарушение такого соотношения не является нарушением требований законодательства.
Для проверки вкуса, цвета, аромата и пеностойкости Роскачество пригласило дегустационную комиссию. Пиво трех марок не соответствовало требованиям законодательства по пеностойкости, поэтому его сняли с дегустации.
Самую высокую оценку, 5,5 балла, не получил ни один напиток. Тем не менее, светлое пиво восьми брендов получило высокие оценки дегустационной комиссии. Хотя была составлена и "антипятерка" пива по вкусу, цвету и запаху — из тех, что получили самые низкие баллы.
Также эксперты проанализировали, насколько эффективно и правильно прошел процесс брожения, и оказалось, что у пива пяти брендов низкое содержание уксуснокислых эфиров, значит, в процессе брожения велись мероприятия, направленные на интенсивное развитие дрожжей, отмечают в Роскачестве. Кстати, напитки четыре из них получили низкие баллы от дегустационной комиссии за вкус и аромат. В пиве одного бренда исследователи обнаружили превышение по плесени.
В следующем году Роскачество планирует протестировать темное пиво. А все подробности о светлом можно прочитать на сайте Роскачества. И там же узнать наименования лучшего и худшего пива по результатам исследования.
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