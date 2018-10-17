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Сбербанк запустил монетизацию бонусов «Спасибо»
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Сбербанк запустил монетизацию бонусов «Спасибо» 

ТАСС + ещё 24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк с 17 октября в рамках расширения программы лояльности запустил монетизацию бонусов "Спасибо". Участники, достигшие высшего уровня в программе, могут обменять бонусы по курсу 1 бонус = 50 копеек. Об это говорится в пресс-релизе банка.
"Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов. Уже сейчас самые лояльные участники могут не только менять бонусы "Спасибо" на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли", — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора оператора программы "Спасибо от Сбербанка".
В пресс-релизе также отмечается, что в рамках расширения возможностей программы "Спасибо от Сбербанка" участники смогут оплачивать бонусами до 99% стоимости билета в кино. В программе участвуют более чем 300 кинотеатров в 112 городах России.
Стать участником программы лояльности "Спасибо" может любой клиент Сбербанка. Сейчас в программе участвуют более 34 млн человек. Бонусы накапливаются за покупки, оплаченные картой Сбербанка.
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