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Производитель микрочипов разорился из-за санкций
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Производитель российских микрочипов разорился из-за санкций 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкции США, которые ударили по российской высокотехнологичной промышленности, вызвали у российского производителя чипов значительные финансовые проблемы, что стало препятствием для импортозамещения в этой сфере, сообщили СМИ со ссылкой на владельца компании.
Речь идет о компании «Ангстрем-Т», в 2018 году получившей кредит Внешэкономбанка на 815 млн евро на строительство завода по производству микросхем в Зеленограде. Фирма так и не приступила к погашению кредита, и в ближайшие месяцы ВЭБ должен забрать завод за долги и стать мажоритарным акционером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова владельца предприятия Леонида Реймана, который в 2000-х годах был министром связи России.
Он заявил, что частично финансовые проблемы компании связаны с санкциями США.
Завод создавался в основном с использованием американских технологий, в частности, закупалось оборудование фирмы Advanced Micro Devices, а лицензия на производство чипов у IBM.
Санкции, наложенные на компанию в 2016 году, запретили ей бизнес с американскими компаниями.
«Несмотря на то, что мы изначально получали согласование у Государственного департамента США на этот проект и поставку технологий сюда, санкции привели к тому, что сроки его реализации затягиваются. Завод работает, продукция производится, но есть же вопрос загрузки производства», — сказал Рейман.
В Минпромторге готов проект дорожной карты по развитию гражданской микроэлектронной промышленности на период до 2025 года, согласно которому до конца 2018 года ВЭБ конвертирует в капитал долг «Ангстрем-Т».
Производимые предприятием чипы должны были применяться в процессорах, смарт-картах, электронных паспортно-визовых документах. О начале коммерческой эксплуатации «Ангстрем-Т» объявили в августе 2016 года. Ожидалось, что завод займется импортозамещением иностранных высоких технологий.
По итогам 2017 года долг компании составляет 87,4 млрд рублей. Выручка предприятия за этот же период — 101 млн рублей, чистый убыток — 10,3 млрд рублей.
Малая загрузка предприятия источниками портала объясняется тем, что из-за затянувшегося строительства «Ангстрем-Т» устарел уже к моменту своего запуска, и рынок чипов 90-130 нанометров за последние годы значительно сократился.
При этом после установления контроля над «Ангстрем-Т» Внешэкономбанком завод должен будет представить проект по созданию чипов с топологией 28 нанометров, которые сейчас используются в смартфонах Apple, Samsung и Sony.
В сентябре 2016 года Ангстрем-Т и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.
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