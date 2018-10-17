Страховые компании оценили телемедицину

Федеральный закон "О телемедицине" вступил в действие с начала 2018 года. Практика показала, что легализация дистанционных медицинских услуг стала стимулом для развития не только их самих, но и рынка страхования.

Телемедицина — это прежде всего оперативные онлайн-консультации врача, которые могут проходить в разных форматах: чат, аудио или видео. Она позволяет получить плановую консультацию, организовать мониторинг состояния при хроническом заболевании, запросить так называемое "второе мнение" при уже имеющемся диагнозе, причем у специалиста любого уровня и из любого учреждения, включая зарубежные медицинские центры.

Преимущества телемедицины оценили многие страховые компании: уменьшаются расходы на организацию медицинской помощи, стоимость онлайн-консультации может быть на порядок ниже стоимости очного визита к врачу, что позволяет снизить стоимость полиса, а значит, увеличить число клиентов. Телемедицина позволяет также расширить географию действия полиса, им можно воспользоваться даже за рубежом.

По этим причинам подобные услуги могут стать сервисной составляющей различных страховых продуктов. Это полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования жизни, страхования от несчастных случаев и тяжелых хронических заболеваний, страхования туристов, детей и др.

— Телемедицинский сервис сегодня представлен в программах ДМС более чем у 12 тысяч наших клиентов, — рассказал "РГ" директор по развитию стратегических проектов ДМС компании "АльфаСтрахование" Сергей Юрин. — Кроме консультаций врачей-терапевтов в программу включены консультации узких специалистов, а в ближайшее время будут добавлены новые опции и информационные медицинские сервисы. В дальнейшем мы планируем развивать этот сервис для застрахованных с хроническими заболеваниями в рамках проекта "Управление здоровьем персонала". Его цель — снижение заболеваемости застрахованных и повышение экономической эффективности компании.

— Клиент получает возможность лучше следить за своим здоровьем без дополнительных расходов на это, — подчеркивает директор по медицине компании "Сбербанк страхование жизни" Екатерина Коломенцева. — Например, очная консультация у терапевта стоит от 1200 до 5000 рублей, а дистанционная консультация — от 500 до 1100 рублей. А в полисе страхования жизни, который человек купил с целью финансовой защиты, например, при оформлении кредита, он получает телемедицину опционально без дополнительных затрат. Страховые компании, в свою очередь, заинтересованы стимулировать людей серьезнее относиться к здоровью, поскольку здоровые клиенты-долгожители в долгосрочной перспективе страховщику выгодны.

Очная консультация у терапевта стоит от 1200 до 5000 рублей, а дистанционная — от 500 до 1100 рублей

— Программы с телемедициной позволяют клиентам в круглосуточном режиме получать дистанционные консультации врачей, в том числе специалистов высшей категории, которые практикуют в ведущих федеральных клиниках, — дополняет генеральный директор компании "ВТБ Медицинское страхование" Елена Белоусенко. — Телемедицинский сервис включен в большинство наших продуктов ДМС. Он пользуется высоким спросом как у населения, проживающего в небольших городах и селах, так и у жителей мегаполисов. Технология не только позволяет получить консультацию высококвалифицированных врачей, сэкономить время и деньги на дорогу в медицинское учреждение. Но и способствует значительному снижению количества необоснованных визитов и позволяет лучше следить за своим здоровьем: владельцу полиса не нужно выделять время на личное посещение врача — дистанционные консультации доступны с любого гаджета из любой точки, где есть интернет.

Особое место среди страховых продуктов занимает онкологическое страхование. В последние годы государственное финансирование борьбы с онкологией растет, но этих средств все равно не хватает. По статистике каждая третья упаковка препаратов для лечения рака приобретается за счет пациента. Страховые компании понимают, что будущее борьбы с онкологическими заболеваниями в государственно-частном партнерстве. Поэтому предлагают клиентам полисы, по которым страховая компания в случае диагностирования этого заболевания оплачивает дорогостоящее лечение. Это помогает избежать потери времени и получить помощь в лучших специализированных клиниках, при этом исключая прямые расходы клиента на терапию.

Страховые продукты могут включать и такую опцию, как прохождение регулярных обследований (check up), что помогает выявить заболевание на ранних стадиях. Это значительно повышает эффективность лечения. Большинство страховщиков предлагают и такую услугу, как получение "второго мнения", позволяющую уменьшить срок начала лечения при постановке онкологического диагноза.

— Страховщики стимулируют развитие ранней диагностики онкологических заболеваний, а в случае постановки диагноза берут на себя полностью или частично расходы по терапии, — уточняет Екатерина Коломенцева. — Тем самым они выполняют важную социальную функцию.

По оценкам экспертов, к концу 2018 года количество пользователей телемедицинских услуг в нашей стране вырастет до 4 миллионов человек. А в перспективе к 2020 году может увеличиться еще на 50-60 процентов.