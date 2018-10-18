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«Вампирские клыки» Сечина попали на видео
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«Вампирские клыки» Сечина попали на видео 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 13 часов назад
Глава Роснефти Игорь Сечин во время встречи президентов России и Египта показал «вампирские клыки», сделанные из драже Tic Tac.
На видео, снятом во время встречи, Сечин демонстрирует ненастоящие клыки министру транспорта Евгению Дитриху. Рядом также находился директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Шутка Сечина развеселила как его самого, так и чиновников.
Видео опубликовал телеканал «Дождь».
В среду президент России Владимир Путин встретился со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, которому показал новую линейку российских автомобилей Aurus.
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