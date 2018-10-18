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«Делимобиль» сменил генерального директора
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«Делимобиль» сменил генерального директора 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор международного сервиса поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" Леонид Сысоев покинул компанию в связи с истечением срока контракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Делимобиля".
С 1 октября главой компании назначен Евгений Поляновский. В пресс-службе отметили, что до назначения Поляновский возглавлял оператора каршеринга Anytime. Теперь под его руководством будут находиться "Делимобиль", включая сервис по прокату самокатов "Делисамокат", и Anytime.
Основным акционером "Делимобиля" является компания "Микро капитал групп", в мае 2018 года она также приобрела 100% основанной в Москве компании Anytime, которая первой начала оказывать услуги в сфере поминутной аренды автомобилей (каршеринга) в 2012 году. "Микро капитал групп" осуществляет деятельность в сфере финансовых услуг, микрофинансирования, а также каршеринга на территории 17 стран. Представительства компании располагаются в 68 городах.
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