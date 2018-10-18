Сбербанк будет искать нового покупателя украинской «дочки»

Сбербанку придется искать нового покупателя украинской «дочки». Об этом первый заместитель председателя правления финучреждения Лев Хасис рассказал в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis 2018.

«Я думаю, что нам придется искать нового покупателя. Потому что банк Белоруссии для них (для украинской «дочки» Сбербанка. — Прим. ред.) является нежелательным», — прокомментировал он.

«Они отказали в связи с тем, что считают белорусский банк недостаточно «репутабельным» для того, чтобы одобрить сделку», — добавил Хасис.

Напомним, белорусский Паритетбанк 25 июня сообщил, что подал в НБУ пакет документов для покупки украинской «дочки» Сбербанка. В конце марта НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в согласовании покупки украинской «дочки» Сбербанка в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.