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Сбербанк будет искать нового покупателя украинской «дочки»
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Сбербанк будет искать нового покупателя украинской «дочки» 

Банки.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанку придется искать нового покупателя украинской «дочки». Об этом первый заместитель председателя правления финучреждения Лев Хасис рассказал в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis 2018.
«Я думаю, что нам придется искать нового покупателя. Потому что банк Белоруссии для них (для украинской «дочки» Сбербанка. — Прим. ред.) является нежелательным», — прокомментировал он.
«Они отказали в связи с тем, что считают белорусский банк недостаточно «репутабельным» для того, чтобы одобрить сделку», — добавил Хасис.
Напомним, белорусский Паритетбанк 25 июня сообщил, что подал в НБУ пакет документов для покупки украинской «дочки» Сбербанка. В конце марта НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в согласовании покупки украинской «дочки» Сбербанка в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.
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