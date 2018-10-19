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Акции «Яндекса» ускорили падение до 17,2%
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Акции «Яндекса» ускорили падение до 17,2% 

Rambler News Service + ещё 46 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов Московской биржи ускорила падение до 17,2% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии, следует из биржевых данных.
Минимальная стоимость акции компании по состоянию на 16:55 мск достигала в ходе торгов 1 851 руб.
Ранее, 18 октября, «Ведомости» со ссылкой на знакомого топ-менеджеров банка сообщили, что Сбербанк хочет стать крупным акционером «Яндекса» и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем. О переговорах изданию также сообщили федеральный чиновник и человек, знающий это от другого федерального чиновника. По данным издания, «Сбербанк — фаворит, но не единственный претендент на "Яндекс", а решения пока нет». Позднее в пресс-службе Сбербанка RNS сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к компании с подобным предложением.
19 октября на фоне данной информации акции «Яндекса» на открытии торгов снизились на 8,3%.
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